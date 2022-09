Wojna w Ukrainie. 212. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

powracającej tendencji imperialnej Rosji, utrzymanie międzynarodowo uznanych granic Ukrainy, a więc odzyskanie przez Ukrainę ziem okupowanych przez Rosję, to fundament przyszłej architektury pokoju - powiedział w czwartek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.



Prezydent w wypowiedzi dla mediów podsumował szczyt ONZ w Nowym Jorku. Jak mówił, był to dobrze spędzony czas, podczas którego odbył wiele spotkań m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem.



- Była sposobność, żeby porozmawiać z panem prezydentem Bidenem. Podziękowałem za to wystąpienie, które pan prezydent miał wczoraj. Za bardzo spokojne odniesienie się do tego w gruncie rzeczy prowokującego wystąpienia, które miał wcześniej Władimir Putin i przede wszystkim podtrzymania linii polityki amerykańskiej, jeśli chodzi o obronę Ukrainy i wsparcie dla Ukrainy - powiedział prezydent Duda.

W Nowym Jorku doszło do spotkania sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - podał portal Vatican News. Rozmawiali w czwartek na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



To było pierwsze spotkanie kardynała Parolina i Ławrowa od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.



Watykański portal, informując o tej rozmowie, przywołał słowa papieża Franciszka, który podczas konferencji prasowej 15 września w drodze powrotnej z Kazachstanu do Rzymu stwierdził, że zawsze trzeba prowadzić dialog, bo "jest możliwość, że dzięki niemu zmieni się tok rzeczy". Tak papież odpowiedział na pytanie o granice dialogu z Rosją.

kierunek dyplomacji Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza zaś w miesiącach wojny w Ukrainie.



"To kierunek, jakim podążają wszyscy współpracownicy Franciszka, poczynając od sekretarza stanu, który na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku s potkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem" - podkreślił watykański portal.



Papież, który opowiada się także za dialogiem z "agresorem", jak ujął to podczas konferencji prasowej w samolocie, deklarował wcześniej chęć udania się na rozmowy zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy.

Zbigniew Rau spotkał się w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem - poinformował na Twitterze rzecznik MSZ Łukasz Jasina.



Szef polskiej dyplomacji towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.



W czwartek minister Rau przemawiał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wskazując, że Polska opowiada się za pełnym pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności i zapłacenia przez nią odszkodowania za zniszczenia spowodowane jej agresją na Ukrainę.



Podczas wizyty w USA szef MSZ spotkał się m.in. z szefami MSZ Wielkiej Brytanii Jamesem Cleverly i Ukrainy Dmytro Kułebą. W czwartek - jak przekazał rzecznik MSZ - minister Rau rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Państwowa Służba Bezpieczeństwa (VDD) Łotwy wzywa obywateli rosyjskich przebywających na Łotwie do niezwłocznego powiadomienia organu o otrzymaniu wezwania do poboru do armii rosyjskiej - podaje agencja Ukrinfrom..



VDD przypomina, że ​​zgodnie z przepisami prawa karnego przyjętego przez Sejm w Rydze za udział w wojnie przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom grozi odpowiedzialność karna. Dotyczy to wszystkich obywateli Łotwy, w tym osób posiadających podwójne obywatelstwo (na Łotwie często razem z rosyjskim - przyp. red.), a także cudzoziemców, posiadający zezwolenie na pobyt stały na Łotwie.



Zgodnie z ustawą, obywatelstwo łotewskie może zostać odebrane osobom zamieszanym w takie przestępstwa, dlatego VDD apeluje o zgłaszanie służbom faktu otrzymania wezwania do poboru do armii rosyjskiej.

Kadyrow o mobilizacji: W Czeczeni jej nie będzie. Przekroczyliśmy już plan w Czeczeni już "przekroczyła plan", donosi agencja Ukrinform, powołując się na Radio Swoboda.



Na spotkaniu z dowództwem operacyjnym tzw. "specjalnej operacji wojskowej" Kadyrow powiedział, że w Czeczenii nie będzie mobilizacji. Wyjaśnił to faktem, że w czasie wojny w Ukrainie republika "przekroczyła plan".



Według niego w działaniach wojennych w czasie wojny wzięło udział 20 tys. Czeczenów, a republika już została objęta "rozszerzonym planem" mobilizacyjnym, realizując go w 254 proc. Nie sprecyzował jednak, czego dotyczył plan, przez kogo i w jaki sposób został zatwierdzony.



Ponadto, według Kadyrowa, krewni około 40 kobiet, które dzień wcześniej próbowały zorganizować antywojenny wiec w Groznym, zostali już zmobilizowani i wysłani do Ukrainę. Zagroził też, że każdy, kto wyjdzie na wiec zostanie wysłany "na linię frontu".

Kanada nie popiera wprowadzenia zakazu wjazdu na swoje terytorium dla Rosjan, natomiast szuka możliwości osądzenia Rosji za atak na Ukrainę - powiedziała w czwartek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.



Pytana o możliwość wprowadzenia zakazu wjazdu dla Rosjan, podobnego do zakazów wprowadzanych przez część krajów europejskich, Joly powiedziała, że nie popiera takiego zakazu.



Wskazała, że uderzyłoby to także w rosyjskich opozycjonistów, którzy są coraz bardziej narażeni niebezpieczeństwa ze względu na rosnącą desperację "reżimu Putina" , a także m.in. w żołnierzy, którzy "są gotowi, by stawić czoła władzom i którzy dezerterują" - cytowała agencja The Canadian Press.



Rosja powinna być ścigana za nielegalną inwazję na Ukrainę, zaś Kanada i sojusznicy analizują możliwości wykorzystania istniejących trybunałów międzynarodowych, bądź nawet stworzenia nowego, do osądzenia Rosji.



Joly napisała wcześniej w czwartek na Twitterze, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G7, że "prezydent Putin zwiększył wysiłki w kwestii swojej wojny , więc musimy wzmocnić nasze wsparcie dla Ukrainy, razem z globalnymi partnerami". The Canadian Press podała, że w poniedziałek Joly ma przedstawić nowe działania i stanowisko Kanady.

Wypowiedzi Rosji o możliwości użycia broni jądrowej nie wpłyną na udzielanie Ukrainie pomocy wojskowej przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników - powiedział w czwartek rzecznik Pentagonu Patrick Ryder.



- Jeśli chodzi o oświadczenia czy zapowiedzi płynące z Rosji, nie mają one wpływu na dalszą ścisłą współpracę Pentagonu z naszymi międzynarodowymi partnerami i sojusznikami, aby zapewnić Ukrainie wsparcie, którego potrzebuje w jej walce – powiedział.



Według niego Stany Zjednoczone będą nadal negocjować z Ukrainą potrzeby w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także obecnie.



Jeśli chodzi o reakcję USA na zagrożenia nuklearne, Ryder powiedział: „Z miejsca, w którym teraz siedzimy, nie widzimy niczego, co skłoniłoby nas do zmiany naszego stanowiska. Oczywiście będziemy nadal uważnie to monitorować i poważnie traktować każdą retorykę. Ale na tym etapie nie widzimy niczego, co wskazywałoby, że musimy zmienić nasze podejście”.

Najnowsza aktualizacja linii frontu. Ukraińcy odbili kolejne miejscowości wysunęli się na północny zachód od Łymanu oraz odbili z rąk rosyjskich Krymki i Ołeksandriwkę.



Na terenach wokół miejscowości Korowij Jar toczą się walki.

pełnej okupacji obwodu donieckiego , organizacji obrony i utrzymania zdobytych terytoriów, a także zakłócania aktywnych działań sił ukraińskich na niektórych obszarach. Strzela do nas na całej linii kontaktowej, próbuje odbudować utracone pozycje, prowadzi zwiad lotniczy - informuje w porannej aktualizacji Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



Wróg nie przestaje uderzać w infrastrukturę cywilną i domy ludności cywilnej. Zagrożenie atakami lotniczymi i rakietowymi rosyjskich okupantów utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy.



W ciągu ostatniego dnia wróg przeprowadził cztery ataki rakietowe i 27 nalotów oraz ponad 75 uderzeń z systemów salwy rakietowej na obiekty wojskowe i cywilne na terytorium Ukrainy, naruszając normy międzynarodowego prawa humanitarnego, prawa i zwyczaje wojenne.

pięć dronów kamikaze, dwa rosyjskie punkty kontrolne i magazyn amunicji - podaje ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe".



Siły Obrony Powietrznej w rejonach (powiatach - przyp. red.) mikołajowskim i basztańskim zestrzeliły pięć dronów kamikaze , które Rosjanie skierowali na pozycje ukraińskie.



Siły Powietrzne dokonały w ciągu dnia 13 uderzeń na wroga , a jednostki rakietowe i artyleryjskie wykonały około 280 misji ogniowych , dzięki których trafiły: dwa punkty kontrolne w Berysławiu i Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim, trzy komórki sił i sprzętu wroga w rejonach chersońskim i kachowskim oraz magazyn amunicji w rejonie berysławskim.

