Zatrzymanieutrzymanie międzynarodowo uznanych granic Ukrainy, a więc odzyskanie przez Ukrainęto fundament przyszłej architektury pokoju - powiedział w czwartek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.Prezydent w wypowiedzi dla mediówJak mówił, był to dobrze spędzony czas, podczas którego odbył wiele spotkań m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem.- Była sposobność, żeby porozmawiaćPodziękowałem za to wystąpienie, które pan prezydent miał wczoraj. Za bardzo spokojne odniesienie się do tego w gruncie rzeczyktóre miał wcześniej Władimir Putin i przede wszystkim podtrzymania linii polityki amerykańskiej, jeśli chodzi o- powiedział prezydent Duda.

W Nowym Jorku doszło do spotkania sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - podał portal Vatican News. Rozmawiali w czwartek na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To było pierwsze spotkanie kardynała Parolina i Ławrowa od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Watykański portal, informując o tej rozmowie, przywołał słowa papieża Franciszka, który podczas konferencji prasowej 15 września w drodze powrotnej z Kazachstanu do Rzymu stwierdził, że zawsze trzeba prowadzić dialog, bo "jest możliwość, że dzięki niemu zmieni się tok rzeczy". Tak papież odpowiedział na pytanie o granice dialogu z Rosją.

rozmowy zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy.