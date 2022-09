Premier Kanady Justin Trudeau potępił rosyjskie plany przeprowadzenia referendów na okupowanych przez Rosję częściach terytorium Ukrainy i zapowiedział, że Kanada nie uzna wyników.



"Kanada potępia planowane przez Rosję ' referenda' na terenach okupowanych w Ukrainie . Nigdy ich nie uznamy. To jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego. To dalsza eskalacja wojny. I jest to nie do przyjęcia" - napisał na Twitterze Trudeau.



- Rosyjskie referenda to oszustwo i tak je będziemy traktować - powiedziała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly, która zamieściła fragment nagrania swojej wypowiedzi na Twitterze. Dodała, że "Putin próbuje ukryć za nimi serię przegranych na polu bitwy”.