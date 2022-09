Wojna w Ukrainie. 209. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Premier Słowenii Robert Golob i kanclerz Niemiec Olaf Scholz osiągnęli w poniedziałek porozumienie w sprawie "okrężnej" wymiany pojazdów wojskowych , w ramach której Ukraina zostanie wzmocniona czołgami M55S - poinformowała agencja STA.



W ramach porozumienia, które Golob i Scholz zawarli przez telefon, Słowenia ma wysłać do Ukrainy 28 zmodernizowanych czołgów M55S, a za to ma otrzymać od Niemiec 40 pojazdów transportowych, wśród nich 35 ciężarówek bojowych i 5 wojskowych zbiorników na wodę.

Ukraińcy przejęli dane najemników grupy Wagnera. "Zemsta jest nieunikniona" Ukraińscy specjaliści IT zdobyli wszystkie dane osobowe najemników z tzw. grupy Wagnera poprzez zhakowanie jej strony internetowej - poinformował w poniedziałek na Telegramie ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow.



"Strona internetowa grupy Wagnera, która gromadzi rosyjskich przestępców na wojnie, została zhakowana przez Armię IT!" - napisał Fiodorow. Dodał, że rząd Ukrainy posiada wszystkie dane osobowe najemników. "Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona!" - zapewnił minister.



Wcześniej w poniedziałek w sieci pojawiło się wideo, w którym Jewgienij Prigożyn, oligarcha bliski prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, który osobiście pomaga rekrutować grupie Wagnera skazanych na kary więzienia przestępców.

Kryzysy żywnościowe i energetyczne boleśnie uderzyły w gospodarki wielu krajów, ale świat musi wiedzieć, co dokładnie je spowodowało i mieć pewność, że Putin nie wygra wojny z Ukrainą - powiedział w Nowym Jorku szef dyplomacji UE Josep Borrell w wideo, zamieszczonym na unijnym portalu multimedialnym.



Borrell, przebywający w Nowym Jorku z okazji 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego, wziął udział w dyskusji w ramach Rady Atlantyckiej, zatytułowanej: "Od Ukrainy do państw amerykańskich: ochrona przed globalnymi wstrząsami".



- Rozmawiałem z moimi kolegami z krajów amerykańskich...Ludzie tam (w Ameryce Łacińskiej) są znacznie bardziej zaniepokojeni konsekwencjami wojny niż jej przyczynami. Ale w tym jest też drogowskaz do wyjścia z sytuacji. Ludzie chcą szybkiego zakończenia tej wojny. Ale jak to powinno się skończyć? Musimy bronić poglądu, że Rosja nie może wygrać tej wojny. Rosja nie może najechać swojego sąsiada i przejąć jego pewnej części terytorium - mówił Borrell.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal i pierwsza dama Ołena Zełenska spotkali się w poniedziałek w Londynie z brytyjskim królem Karolem III. Szmyhal i Zełenska w Wielkiej Brytanii uczestniczyli w pogrzebie królowej Elżbiety II.



"Miałem zaszczyt spotkać się z Jego Wysokością Królem Karolem III w Pałacu Buckingham. Razem z Pierwszą Damą Ołeną Zełenską złożyliśmy kondolencje w imieniu Prezydenta, rządu i narodu ukraińskiego w związku z śmiercią królowej Elżbiety II" - napisał Szmyhal na Telegramie.



Dodał, że oboje podziękowali za stałe silne wsparcie Ukrainy ze strony Wielkiej Brytanii i osobiście króla. "Podkreśliłem, że naród ukraiński z radością powita w przyszłości króla Karola III w naszym kraju" - napisał Szmyhal.

Władze wzywają mieszkańców wyzwolonych obszarów obwodu chersońskiego do ewakuacji na okres zimowy do obwodów zakarpackiego, chmielnickiego i żytomierskiego - przekazał na Facebooku szef chersońskiej obwodowej administracji państwowej Jarosław Januszewicz.



"Mieszkańcy obwodu chersońskiego. W związku z sytuacją na wyzwolonych obszarach radzimy ewakuować się na zimę do obwodu zakarpackiego, chmielnickiego i żytomierskiego" - napisał. Jak dodał, dotyczy to zwłaszcza rodzin z dziećmi i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wizyta w Nowym Jorku to będą trzy dni poświęcone podstawowemu problemowi, czyli agresji rosyjskiej, która toczy się u naszych granic - powiedział w poniedziałek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Jak dodał, priorytetem prezydenta w ONZ będzie "przekonywanie nieprzekonanych".



Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną przybył w poniedziałek wieczorem do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas briefingu po przylocie do Nowego Jorku, prezydencki minister zapowiadał, że zarówno wystąpienie prezydenta we wtorek na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, jak i jego spotkania będą skupione na sprawach związanych z wojną w Ukrainie i przede wszystkim jej globalnym wymiarem.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły w ciągu dnia siedem wrogich celów - jeden samolot szturmowy Su-25, jeden pocisk kierowany powietrze-ziemia Kh-59 i pięć bezzałogowych statków powietrznych operacyjnych - przekazuje Ukrinform. jeden samolot szturmowy Su-25, jeden pocisk kierowany powietrze-ziemia Kh-59 i pięć bezzałogowych statków powietrznych operacyjnych - przekazuje Ukrinform.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Ukrainie i Rosji udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wymiany 200 jeńców wojennych - przekazuje Ukrainska Prawda.



Erdogan ma uważać, że ​​dzięki temu zostanie zrobiony "znaczący krok naprzód". Ponadto, jego zdaniem, po zakończeniu wojny wszystkie ziemie zdobyte przez Rosję powinny zostać zwrócone Ukrainie. Mówił też, że żadna "inwazja nie może być usprawiedliwiona".

Ukraińcy odzyskują kolejne tereny w obwodzie donieckim Ukraińskie wojska odzyskują miejscowości obwodu donieckiego. W ciągu ostatniej doby kontynuowały postępy w okolicach miasta Łyman i odbiły Jarowę.



Rozpoczęta w Nowym Jorku 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ posłuży jako platforma nacisku na Rosję, by zakończyła wojnę z Ukrainą - powiedziała przedstawicielka Departamentu Stanu USA Andrea Kalan w wywiadzie dla kanału internetowego "Freedom".



Według niej, podczas tygodnia wysokiego szczebla przywódcy krajów ONZ będą mówić o tym, że "wojna Rosji z Ukrainą narusza wszystkie fundamentalne zasady, na których opiera się ONZ" i że "Rosja narusza Kartę Narodów Zjednoczonych".

- Wszystkie kraje muszą współpracować, aby zakończyć tę wojnę - powiedziała Kalan. Podkreśliła, że USA dbają o to, by Ukraina otrzymała "wszelkie niezbędne uzbrojenie, sprzęt i inne rodzaje pomocy dla udanej kontrofensywy".



- Jak widać, Ukraina robi to teraz z powodzeniem - dodała i zdradziła, że prezydent USA Joe Biden, który będzie przemawiał na sesji Zgromadzenia Ogólnego w środę, będzie również mówił o wsparciu dla Ukrainy.



- Jedność w ONZ to największa presja na Rosję. Nie oznacza to, że jutro nadejdą zmiany, ale Rosja w Nowym Jorku odczuje tę presję, jeden głos ONZ - podkreśliła i zaznaczyła, że ze względu na agresję Rosji ONZ przeżywa obecnie kryzys, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby Organizacja "działała tak, jak powinna - gwarantując pokój i będąc platformą współpracy".

Przez całą noc okupanci wystrzelili ponad sto pocisków z "Gradów" w obwodzie dniepropietrowskim - przekazał na Telegramie g ubernator obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Reznichenko. Dodał, że "wcześniej nie było informacji o osobach rannych".

Wezwania do natychmiastowej aneksji samozwańczych republik w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, świadczą o tym, że ukraińska kontrofensywa wywołuje panikę wśród prorosyjskich separatystów i niektórych sił na Kremlu - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).



Z apelami o "niezwłoczne" referendum w sprawie przyłączenia do Rosji tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych wystąpiły w poniedziałek "izby społeczne" tych separatystycznych tworów, utrzymywanych przez Moskwę.

ISW ocenia, że aneksja okupowanych terytoriów w sytuacji, gdy Rosja nie opanowała całych obwodów ługańskiego i donieckiego byłaby "niespójna". Taki scenariusz oznaczałby, że "Rosja anektuje tereny, według definicji Kremla, 'częściowo okupowane przez Ukrainę'".



Think tank przytacza wypowiedź propagandystki Margarity Simonian, szefowej kremlowskiej telewizji RT, która zasugerowała, że byłoby to powtórzenie "scenariusza krymskiego", a uznając okupowane tereny za swoje terytorium, Rosja mogłaby łatwiej grozić NATO odpowiedzią na ukraińskie ataki. To, twierdzi Simonian, "rozwiązałoby Rosji ręce pod każdym względem". Jest to najwyraźniej zawoalowana groźba, dotycząca użycia broni jądrowej.

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 6,413 mln os., z Polski do Ukrainy natomiast ponad 4,642 mln os. - przekazuje Straż Graniczna na Twitterze.



W wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie zginęło 391 dzieci, a ponad 760 zostało rannych w różnym stopniu ciężkości - przekazuje Prokuratura Generalna na Telegramie.



Rosja najprawdopodobniej wycofała okręty podwodne z Krymu ze względu na groźbę uderzeń rakietowych Sił Zbrojnych - przekazał brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Jak napisano: "Dowództwo Floty Czarnomorskiej Rosji najprawdopodobniej przeniosło swoje okręty podwodne typu Kilo z macierzystego portu Sewastopola na Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim w południowej Rosji. Stało się tak prawdopodobnie ze względu na niedawną zmianę poziomu zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego w kontekście wzmocnienia ukraińskich zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaatakowano dowództwo floty (w Sewastopolu) i główne lotnisko lotnictwa morskiego (w Saki)".



Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji PBS tak wypowiedział się na temat wymiany 200 jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą:



- W Uzbekistanie spotkałem się z prezydentem Putinem i przeprowadziliśmy bardzo obszerne dyskusje. I on pokazuje mi, że chce tę wojnę zakończyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Takie było moje wrażenie, ponieważ to, jak obecnie wyglądają sprawy, jest dość problematyczne. 200 jeńców zostanie wymienionych na podstawie porozumienia między stronami - poinformował Erdogan w wyemitowanym w poniedziałek programie. Nie podał jednak więcej szczegółów na temat planowanej wymiany.