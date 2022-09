Wojna w Ukrainie. 209. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: wtorek, 20 września 2022 godz. 05:30

Najważniejsze i najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie w jednym miejscu. Śledź naszą relację na żywo.

Premier Słowenii Robert Golob i kanclerz Niemiec Olaf Scholz osiągnęli w poniedziałek porozumienie w sprawie "okrężnej" wymiany pojazdów wojskowych , w ramach której Ukraina zostanie wzmocniona czołgami M55S - poinformowała agencja STA.



W ramach porozumienia, które Golob i Scholz zawarli przez telefon, Słowenia ma wysłać do Ukrainy 28 zmodernizowanych czołgów M55S, a za to ma otrzymać od Niemiec 40 pojazdów transportowych, wśród nich 35 ciężarówek bojowych i 5 wojskowych zbiorników na wodę.

Ukraińcy przejęli dane najemników grupy Wagnera. "Zemsta jest nieunikniona" Ukraińscy specjaliści IT zdobyli wszystkie dane osobowe najemników z tzw. grupy Wagnera poprzez zhakowanie jej strony internetowej - poinformował w poniedziałek na Telegramie ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow.



"Strona internetowa grupy Wagnera, która gromadzi rosyjskich przestępców na wojnie, została zhakowana przez Armię IT!" - napisał Fiodorow. Dodał, że rząd Ukrainy posiada wszystkie dane osobowe najemników. "Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona!" - zapewnił minister.



Wcześniej w poniedziałek w sieci pojawiło się wideo, w którym Jewgienij Prigożyn, oligarcha bliski prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, który osobiście pomaga rekrutować grupie Wagnera skazanych na kary więzienia przestępców.

Kryzysy żywnościowe i energetyczne boleśnie uderzyły w gospodarki wielu krajów, ale świat musi wiedzieć, co dokładnie je spowodowało i mieć pewność, że Putin nie wygra wojny z Ukrainą - powiedział w Nowym Jorku szef dyplomacji UE Josep Borrell w wideo, zamieszczonym na unijnym portalu multimedialnym.



Borrell, przebywający w Nowym Jorku z okazji 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego, wziął udział w dyskusji w ramach Rady Atlantyckiej, zatytułowanej: "Od Ukrainy do państw amerykańskich: ochrona przed globalnymi wstrząsami".



- Rozmawiałem z moimi kolegami z krajów amerykańskich...Ludzie tam (w Ameryce Łacińskiej) są znacznie bardziej zaniepokojeni konsekwencjami wojny niż jej przyczynami. Ale w tym jest też drogowskaz do wyjścia z sytuacji. Ludzie chcą szybkiego zakończenia tej wojny. Ale jak to powinno się skończyć? Musimy bronić poglądu, że Rosja nie może wygrać tej wojny. Rosja nie może najechać swojego sąsiada i przejąć jego pewnej części terytorium - mówił Borrell.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal i pierwsza dama Ołena Zełenska spotkali się w poniedziałek w Londynie z brytyjskim królem Karolem III. Szmyhal i Zełenska w Wielkiej Brytanii uczestniczyli w pogrzebie królowej Elżbiety II.



"Miałem zaszczyt spotkać się z Jego Wysokością Królem Karolem III w Pałacu Buckingham. Razem z Pierwszą Damą Ołeną Zełenską złożyliśmy kondolencje w imieniu Prezydenta, rządu i narodu ukraińskiego w związku z śmiercią królowej Elżbiety II" - napisał Szmyhal na Telegramie.



Dodał, że oboje podziękowali za stałe silne wsparcie Ukrainy ze strony Wielkiej Brytanii i osobiście króla. "Podkreśliłem, że naród ukraiński z radością powita w przyszłości króla Karola III w naszym kraju" - napisał Szmyhal.

Władze wzywają mieszkańców wyzwolonych obszarów obwodu chersońskiego do ewakuacji na okres zimowy do obwodów zakarpackiego, chmielnickiego i żytomierskiego - przekazał na Facebooku szef chersońskiej obwodowej administracji państwowej Jarosław Januszewicz.



"Mieszkańcy obwodu chersońskiego. W związku z sytuacją na wyzwolonych obszarach radzimy ewakuować się na zimę do obwodu zakarpackiego, chmielnickiego i żytomierskiego" - napisał. Jak dodał, dotyczy to zwłaszcza rodzin z dziećmi i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wizyta w Nowym Jorku to będą trzy dni poświęcone podstawowemu problemowi, czyli agresji rosyjskiej, która toczy się u naszych granic - powiedział w poniedziałek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Jak dodał, priorytetem prezydenta w ONZ będzie "przekonywanie nieprzekonanych".



Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną przybył w poniedziałek wieczorem do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas briefingu po przylocie do Nowego Jorku, prezydencki minister zapowiadał, że zarówno wystąpienie prezydenta we wtorek na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, jak i jego spotkania będą skupione na sprawach związanych z wojną w Ukrainie i przede wszystkim jej globalnym wymiarem.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły w ciągu dnia siedem wrogich celów - jeden samolot szturmowy Su-25, jeden pocisk kierowany powietrze-ziemia Kh-59 i pięć bezzałogowych statków powietrznych operacyjnych - przekazuje Ukrinform. jeden samolot szturmowy Su-25, jeden pocisk kierowany powietrze-ziemia Kh-59 i pięć bezzałogowych statków powietrznych operacyjnych - przekazuje Ukrinform.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Ukrainie i Rosji udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wymiany 200 jeńców wojennych - przekazuje Ukrainska Prawda.



Erdogan ma uważać, że ​​dzięki temu zostanie zrobiony "znaczący krok naprzód". Ponadto, jego zdaniem, po zakończeniu wojny wszystkie ziemie zdobyte przez Rosję powinny zostać zwrócone Ukrainie. Mówił też, że żadna "inwazja nie może być usprawiedliwiona".

Ukraińcy odzyskują kolejne tereny w obwodzie donieckim Ukraińskie wojska odzyskują miejscowości obwodu donieckiego. W ciągu ostatniej doby kontynuowały postępy w okolicach miasta Łyman i odbiły Jarowę.



Rozpoczęta w Nowym Jorku 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ posłuży jako platforma nacisku na Rosję, by zakończyła wojnę z Ukrainą - powiedziała przedstawicielka Departamentu Stanu USA Andrea Kalan w wywiadzie dla kanału internetowego "Freedom".



Według niej, podczas tygodnia wysokiego szczebla przywódcy krajów ONZ będą mówić o tym, że "wojna Rosji z Ukrainą narusza wszystkie fundamentalne zasady, na których opiera się ONZ" i że "Rosja narusza Kartę Narodów Zjednoczonych".

