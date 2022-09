Rząd Hiszpanii zatowarował przy granicy z Ukrainą pochodzące z tego kraju zboże i sprowadza je do kraju specjalnym pociągiem liczącym 25 wagonów - podał w sobotę resort transportu w Madrycie. W komunikacie ministerstwo wyjaśniło, że wysłanie tzw. zbożowego pociągu służy zatowarowaniu hiszpańskiego rynku w efekcie trudności z pozyskaniem zbóż z Ukrainy po zamknięciu w lutym 2022 r. wskutek wojny czarnomorskich portów tego kraju. Ministerstwo transportu sprecyzowało, że w powracającym już do Hiszpanii pociągu specjalnym znajduje się łącznie 600 ton kukurydzy.

Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, to znacznie większe wyzwanie dla Rosji, która zyska dodatkowe 1000 km natowskiej granicy niż dla samego Sojuszu. NATO będzie wspierać Ukrainę tak długo jak to konieczne - oświadczył w sobotę wieczorem przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.



- NATO będzie mieć więcej do obrony, ale też dostanie zdolności obronne Finlandii i Szwecji. Potencjał Rosji nie wzrośnie - mówił Bauer po sobotnim spotkaniu komitetu w Tallinie. Podkreślił, że akcesja dwóch krajów nordyckich zwiększy bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego.