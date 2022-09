rząd USA będzie nadal wspierał wysiłki zmierzające do udokumentowania rosyjskiego okrucieństwa i zbrodni wojennych w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które za nimi stoją.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby nazwał doniesienia o masowym grobie liczącym ponad 440 ciał w odzyskanym z rąk rosyjskiego wojska mieście Izium na wschodzie Ukrainy "przerażającymi". - To niestety pasuje do zepsucia i brutalności, z jaką rosyjskie siły zbrojne prowadzą wojnę przeciwko Ukrainie i narodowi ukraińskiemu - powiedział Kirby, cytowany w piątek przez agencję DPA. Kirby stwierdził, że staje się coraz bardziej oczywiste, do czego rosyjski prezydent Władimir Putin i jego żołnierze są zdolni i zapewnił, że rząd USA będzie nadal wspierał wysiłki zmierzające do udokumentowania rosyjskiego okrucieństwa i zbrodni wojennych w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które za nimi stoją.

Przewodniczący Związku Żołnierzy Niemieckich (Bundeswehrverband) Andre Wuestner włączył się w debatę na temat dostaw czołgów bojowych do Ukrainy i przestrzegł, że takie działania osłabiają niemiecką armię. - Aż za dobrze rozumiemy pragnienie Ukrainy dotyczące ciężkiej broni. Możemy sobie wyobrazić np. oddanie bojowych wozów piechoty z zapasów przemysłu - powiedział Wuestner, którego w sobotę cytuje niemiecka agencja DPA. - To, co jednak z naszego punktu widzenia jako stowarzyszenia zawodowego nie jest możliwe, to przekazanie broni i amunicji Bundeswehry. Każda pojedyncza dostawa prowadzi do osłabienia Bundeswehry - oświadczył Wuestner, który przewodzi zrzeszeniem mającym 200 tys. członków i dodał: "wielu w Bundeswehrze obawia się, że ta polityka dalszej kanibalizacji naszych wojsk będzie miała negatywne skutki".

i zapewnił, że Kanada i jej partnerzy będą dążyć do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności."Doniesienia o zbiorowych grobach w Izium w Ukrainie są przerażające i rozdzierające serce. Kanada potępia te odrażające okrucieństwa.- napisał Trudeau w piątek wieczorem na Twitterze.

Będziemy współpracować z partnerami, by pociągnąć sprawców do odpowiedzialności"