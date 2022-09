zaporę wodną w pobliżu Krzywego Rogu





Poziom wody na rzece Ingulec podniósł się od jednego do dwóch metrów. Na miejscu pracują odpowiednie służby, które starają się zabezpieczyć ludność przed skutkami ostrzału. Udało się obniżyć poziom wody o 13 centymetrów - przekazał w Telegramie szef dniepropietrowskiej administracji regionalnej Walentin Rezniczenko .





Bilans strat do tej pory to 112 podtopionych domów. W wyniku ataku rakietowego pięć tysięcy osób w regionie nie ma dostępu do bieżącej wody.









W środę Rosjanie ostrzelali, przez co miejscowa ludność była zagrożona powodzią.