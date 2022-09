"O problemach z uzupełnianiem oddziałów świadczy szczególnie przymusowa mobilizacja w mieście Gorłówka (będącym od 2014 roku pod kontrolą prorosyjskich separatystów - red.). Lokalne 'wojskowe komisje uzupełnień' otrzymały zadanie, by wraz z miejscową 'milicją' zebrać do 19 września 6 tysięcy osób. W mieście poszukiwani są i zatrzymywani mężczyźni. Wywołuje to masowe niezadowolenie wśród mieszkańców " - informuje sztab na Facebooku.