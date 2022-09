Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegł w wywiadzie dla dziennika "Financial Times", że Rosja może znów podjąć kontratak po sukcesach ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie kraju i że należy teraz zapewnić bezpieczeństwo wyzwolonych terenów .



W wywiadzie Reznikow wskazał, że po wyzwoleniu terytoriów należy być gotowym do ich obrony. Ostrzegł, że jeśli oddziały ukraińskie będą postępować zbyt szybko, to mogą zostać otoczone przez nadciągające rosyjskie posiłki.



Ocenił, że kontrofensywa ukraińska dała wyniki lepsze od oczekiwanych i porównał ją do toczącej się kuli śniegowej. Przyznał, że oddziały ukraińskie są zmęczone, ale ich morale jest wysokie, bo okazało się, że "Rosję można pokonać".