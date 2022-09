"Trwa deokupacja Ukrainy. Łącznie w ostatnich dniach spod rosyjskiej okupacji wyzwolono ok. dwa tysiące km kwadratowych ukraińskiego terytorium. Nasze siły weszły do Kupiańska, trwa wyzwalanie miejscowości rejonu (powiatu - przyp. red.) kupiańskiego i iziumskiego obwodu charkowskiego" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.



Jak dodano, "w odpowiedzi na pomyślne działania Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjscy okupanci prowadzą 'kontrdziałania'". Według sztabu w miejscowościach leżących na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu charkowskiego i chersońskiego siły rosyjskie wzmacniają "reżim administracyjno-policyjny", wprowadzany jest zakaz wjazdu i wyjazdu z miejscowości, wprowadzono godzinę policyjną. W Chersoniu przeprowadzono rewizje mieszkań na osiedlu, z którego widać most Antonowski.



W komunikacie poinformowano też o "licznych stratach sanitarnych" armii rosyjskiej na odcinku charkowskim.



Sztab pisze, że w związku ze "znacznymi stratami w sile żywej" siły przeciwnika planują przeprowadzić tzw. mobilizację mężczyzn na tymczasowo zajętych terytoriach. Mężczyźni nie mogą stamtąd wyjeżdżać.



Minionej doby wojsko rosyjskie przeprowadziło 16 ataków rakietowych i 34 lotnicze na obiekty wojskowe i cywilne na Ukrainie.