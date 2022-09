Rosja wraca do swoich imperialistycznych pragnień





- Obserwujemy dzisiaj, że, by górować nad innymi narodami, trzymać je "za gardło", a jeśli nie chcą się poddać - by je zniszczyć, jesteśmy tego świadkami w stosunku do Ukrainy - powiedział Andrzej Duda w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.