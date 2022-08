Nie żyje Michaił Gorbaczow

Zmarł były przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołująca się na media rosyjskie, cytujące oświadczenie centralnego szpitala klinicznego w Moskwie. Na początku lipca informowano, że Gorbaczow trafił do szpitala . Władimir Putin skierował "wyrazy głębokiego współczucia" do rodziny zmarłego.