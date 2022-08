ukraiński atak zmusił Rosję do ściągania wojsk ze wschodu.

Według najnowszych danych ukraiński atak zmusił Rosję do ściągania wojsk ze wschodu.

Jeśli rosyjscy wojskowi chcą przeżyć, pora, by uciekali

- Okupanci muszą wiedzieć: będziemy ich przeganiać do granicy, której linia się nie zmieniła. Jeśli rosyjscy wojskowi chcą przeżyć, pora, by uciekali - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym oświadczeniu.

Zełenski: Jeżeli chcą przeżyć, nadszedł czas by uciekali