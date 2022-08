Ukraińskie wojska na południu kraju zniszczyły w sobotę w ciągu doby- podało dowództwo Południe sił zbrojnych Ukrainy. Straty osobowe przeciwnika toi jednostek sprzętu opancerzonego.W komunikacie, którego treść przekazała w niedzielę agencja Interfax-Ukraina poinformowano, że zniszczony personel i sprzęt przeciwnika skoncentrowane były w Wysokopilli. Dwa rosyjskie magazyny amunicji zostały trafione w Dudczanach i Dawydowym Brodzie, a we wsi Woskresenske - punkt dostawczy. Są to miejscowości położone w obwodzie chersońskim.Trwa ustalanie dokładnych strat przeciwnika - powiadomiło dowództwo Południe. Ogółem sytuację na południu kraju określono jako "trudną, ale kontrolowaną". Komunikat ukazał się także na Facebooku.

Zmniejsza się potencjał ofensywny rosyjskich wojsk w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy – poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



"Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe podało, że 10-osobowa rosyjska grupa zwiadowczo-dywersyjna podjęła próby operacji szturmowych w obwodzie chersońskim, co wskazuje na dalszy spadek rosyjskiego potencjału ofensywnego w (tym regionie)" – powiadomił ISW.



Instytut wyjaśnił, że 10-osobowa grupa jest zbyt mała, by skutecznie działać jako jednostka manewrowa. Jeśli zatem dowództwo Południe prawidłowo podało liczebność i cel grupy, oznaczałoby to, że rosyjskie siły naziemne osłabły do takiego stopnia, że podejmują próby zbyt ograniczonych operacji ofensywnych, by mogło to przynieść istotny skutek.