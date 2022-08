Władze Nowego Jorku oczekują, że do miasta przybędzie ok. 10 tys. ukraińskich uchodźców. Omawiały już tę sprawę z ukraińsko-amerykańską społecznością.



"Nowy Jork jest tradycyjnie miastem schronienia, miastem sanktuarium dla azylantów i uchodźców. Tak, jesteśmy gotowi do wsparcia" - zapewniał komisarz ds. imigrantów Manuel Castro z biura burmistrza Erica Adamsa.