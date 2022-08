Ukraina po 23-letniej przerwie przywróciła połączenie kolejowe z sąsiednią Mołdawią, nową linią może przewozić 10 milionów ton towarów rocznie, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wideo w poniedziałek. 22 kilometrowa linia biegnie od Berezyne na zachodniej Ukrainie do Basarabeasca w Mołdawii. Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow napisał na Facebooku, że linia zapewni alternatywną trasę z czarnomorskiego portu Odessa i może być wykorzystana do transportu zboża. Mołdawia graniczy z Rumunią, członkiem Unii Europejskiej.

Alert o tej samej treści do obywateli USA wydała też ambasada w Kijowie, zachęcając ich do opuszczenia kraju.

- Mamy informacje wskazujące na to, że Rosja zwiększa wysiłki, by przeprowadzić ataki przeciwko infrastrukturze cywilnej i państwowym budynkom w Ukrainie w ciągu nadchodzących dni

Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie zaporoskim niezgodnie z prawdą uznają wjeżdżających tam Ukraińców za "ubiegających się o azyl", co oznacza, że nie wprost ogłosiły "niepodległość" od Ukrainy - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rozkaz podpisany przez szefa władz okupacyjnych Jewhena Bałyckiego określa Ukraińców przybywających na będące pod kontrolą Rosji obszary obwodu zaporoskiego jako "uchodźców" starających się o azyl, podczas gdy zgodnie z prawem rosyjskim i prawem międzynarodowym taki status dotyczy osób przybywających z innego kraju - podkreśla think tank.