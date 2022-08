Stanisław Żaryn





Pytany, jak mocno Rosja ingeruje w przestrzeń informacyjną Polski, Żaryn stwierdził, że „zdecydowanie mamy do czynienia z klasycznymi działaniami dezinformacyjnymi, propagandowymi”.



Podstawowe działania dezinformacyjne dotyczą – jak wskazał - stałych wątków, które sprowadzają się do jednego: poróżniania Ukraińców i Polaków.



"Rosjanie próbują przekonać Polaków do tego, że przyjmowanie uchodźców z Ukrainy jest wyjątkowo kosztowne dla naszego państwa, a przy tym generuje wiele problemów, co sprawia, że cała operacja jest wyjątkowo bezsensowna, a także niebezpieczna, bo w końcu nie wiemy, kogo przyjmujemy pod nasz dach czy kto zamieszka w najbliższym sąsiedztwie. Odnotowujemy również przekaz skierowany do Ukraińców i jest on prawie bliźniaczo podobny. Rosja próbuje przekonać Ukraińców do tego, że to nasz kraj jest bardzo niebezpieczny dla obcych ” – wskazał Żaryn.

"Dezinformacja weszła na stałe do repertuaru narzędzi, za pomocą których Rosjanie chcą oddziaływać na inne kraje" – ocenił w piątkowym "Naszym Dzienniku" rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych