Zwycięzcy tegorocznego konkursu Eurowizji w Turynie - ukraiński zespół Kalush Orchestra wrócił po trzech miesiącach do Włoch i we wtorek wystąpił w mieście Monopoli w Apulii. Koncert odbył się kilka godzin po tym, gdy do tamtejszego portu wpłynął statek z transportem oleju słonecznikowego z Ukrainy.



"Jeżdżąc z naszą muzyką informujemy cały świat o wojnie trwającej w naszym kraju. Będziemy to robić i nieść naszą muzykę oraz naszą kulturę" - powiedział przed jedynym włoskim koncertem na obecnej trasie lider grupy Ołeh Psiuk. Zapewnił też: "Czujemy bardzo silne więzy z Włochami".