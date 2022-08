Szef BBN: Wbrew temu, co mówią niektórzy krytycy, sankcje są skuteczne

Kreml

sankcje są skuteczne

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.





Podkreśla, że Polska, obok USA i Wielkiej Brytanii, należy do największych darczyńców pomocy wojskowej dla Ukrainy.





- Dysponujemy dwoma skutecznymi instrumentami nacisku na, do których należą dostawy sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz sankcje gospodarcze wymierzone w Rosję. Wbrew temu, co mówią niektórzy krytycy,. Tyle że ich wymierne skutki pojawiają się po pewnym czasie. Niewątpliwie mamy do czynienia z już obserwowanym spadkiem produkcji na terenie Rosji - mówi w wywiadzie dla "Gazety Polskiej"