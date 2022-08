Ukraińskie siły oporu uszkodziły most kolejowy, z którego korzystali Rosjanie, by dostać się na Krym.



"Minus jeden most kolejowy w kierunku południowo-zachodnim od Melitopola , to całkowity brak eszelonów od strony Krymu"- napisał Iwan Fedorow, mer Melitopola w obwodzie zaporoskim.