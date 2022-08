Dwa z tych statków przeszły już inspekcję na Morzu Marmara i mogą udać się na załadunek do Czarnomorska w obwodzie odeskim . Na poniedziałek zaplanowana jest inspekcja pozostałych czterech statków , które następnie również trafią do Czarnomorska . Statki przewożące zboże z Ukrainy na eksport są chronione specjalną strefą buforową o szerokości 10 mil morskich (około 18,5 km).

Ukraińskie siły oporu uszkodziły most kolejowy, z którego korzystali Rosjanie, by dostać się na Krym.



"Minus jeden most kolejowy w kierunku południowo-zachodnim od Melitopola , to całkowity brak eszelonów od strony Krymu"- napisał Iwan Fedorow, mer Melitopola w obwodzie zaporoskim.