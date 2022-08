Według rady miasta, do Mariupola sprowadzono m.in. murarzy i elektryków , którym obiecano wyższe pensje niż w rosyjskich miastach. " Większość mieszkańców Mariupola nie ma pracy. Tym, którym udało się znaleźć zatrudnienie, nie płacą . Z tego powodu pracownicy miejskich wodociągów od kilku dni protestują. Są przyzwyczajeni do godnej zapłaty za wykonaną pracę" - dodano.

"W mieście Marganec Rosjanie atakowali z ' Gradów '. Do dzielnic, w których mieszkają cywile, wypuszczono 30 rosyjskich pocisków . Ranny został 69-letni mężczyzna, którego przewieziono do szpitala" - powiadomił Wałentyn Rezniczenko , szef władz obwodu dniepropietrowskiego.

- Wszyscy widzimy główną rosyjską narrację: nazistowska Ukraina, próbująca zaatakować Rosję, Polska i USA to jedne z krajów podsycających ten konflikt, a Rosja to ofiara i kraj pełniący szczególną rolę w historii, dlatego przysługują jej specjalne prawa - kontynuuje ekspert. - Jest to całkowicie odklejone od faktów - dodaje.