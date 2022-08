Od 24 lutego br. ponad 252 tys. uchodźców skorzystało z pomocy w punktach recepcyjnych w województwie lubelskim; na pomoc dla obywateli Ukrainy wojewoda przekazał ponad 223,6 mln zł z rezerwy ogólnej i Funduszu Pomocy. Rzeczniczka prasowa wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka powiedziała, że od 24 lutego do 12 sierpnia br. w punktach recepcyjnych w województwie zaopiekowano się ponad 252440 cudzoziemcami , natomiast ze zorganizowanego zakwaterowania zbiorowego skorzystało ponad 88 tys. osób.

W regionie jest osiem punktów recepcyjnych , z czego cztery są czasowo zawieszone. Ponadto jest około 370 obiektów zakwaterowania, w których przybywa około 4700 osób . - Łącznie, we wszystkich obiektach jest ponad 9800 miejsc, obecnie do dyspozycji pozostaje ponad 5100 wolnych miejsc (stan na 12 sierpnia) - poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego.

Do czwartku, podała Strzępka, wojewoda przekazał jednostkom samorządu terytorialnego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy: ponad 12,7 mln zł z rezerwy ogólnej, blisko 211 mln zł z Funduszu Pomocy. Dodała, że w tej kwocie znajduje się także 105 mln zł świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (tzw. 40 zł).

"Rosjanie atakują Bachmut od strony Popasnej , kolejna bitwa w pobliżu Biłohoriwka i rafinerii w Lisiczańsku . W zdobytych miastach wróg ucieka się do nowych metod mobilizacji - w zamian za żywność zbierają od osób starszych informacje o mężczyznach " - napisał szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj .

Straty sił rosyjskich od początku wojny w Ukrainie to m.in. 43400 żołnierzy, 1856 czołgów, 233 samolotów i 193 helikoptery.

Zdaniem analityków ze względu na to, że kraje zachodnie odwracają się od rosyjskiego gazu i ropy, straty Rosji będą coraz większe.

Tyrania Władimira Putina i jego wojna w Ukrainie sprawiły, że obudził się "śpiący gigant" Europy, Niemcy , które muszą teraz zmienić politykę energetyczną, zagraniczną i obronną. Dla Berlina jest to szansą, a dla prezydenta Rosji może stać się koszmarem - pisze "Economist".