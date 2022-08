Ukraińskie wojsko trafiło most na Dnieprze w Nowej Kachowce

Stany Zjednoczone nie przekazały Ukrainie broni, którą mogliby użyć do ataku na bazę lotniczą na Krymie

W szpitalu w centrum okupowanego Melitopola na południowo-wschodniej Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, Rosjanie rozmieścili wojskową bazę - poinformował w sobotę na antenie telewizji Hromadske mer miasta Iwan Fedorow . - Umieścili kolejną bazę wojskową na terenie szpitala w mieście Melitopol , gdzie chowają się za plecami naszych cywilów. To jest ich standardowa praktyka, że nasi ludzie są wykorzystywani w ten sposób - oznajmił Fedorow.

Władze Rosji próbują zmobilizować krajowy przemysł obronny do dłuższej wojny z Ukrainą - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) "poinformował, że Kreml zainicjował na początku sierpnia 'mobilizację przemysłu' w zakładach obronnych , zabraniając niektórym pracownikom i całemu kierownictwu państwowego rosyjskiego konglomeratu Rostec brania urlopów. HUR dodał, że komisja przemysłu obronnego Federacji Rosyjskiej, której przewodniczy Władimir Putin , przygotowuje zmiany w programie państwowych zamówień w sferze obrony. Wydatki mają być zwiększone o 600-700 mld rubli (ok. 10 mld USD)" - relacjonuje ISW.

ISW: Rosja próbuje zmobilizować przemysł obronny do dłuższej wojny z Ukrainą

Amerykański ośrodek zwraca też uwagę na doniesienia rosyjskiego portalu Ura, według którego w zakładach Urałwagonzawod wizytę złożył 12 sierpnia minister obrony Rosji Siergiej Szojgu . Urałwagonzawod to największy rosyjski producent czołgów . Według wywiadu ukraińskiego zakłady borykają się z problemami finansowymi z powodu sankcji zachodnich i nie wywiązały się z kontraktów państwowych.

"Jeślifaktycznie się odbyła, to sugeruje ona, że" - ocenia ISW. Przypomina, że już wcześniej wskazywał na "" dokonywaną przy pomocy regulacji prawnych.

Chodzi o przepisy podpisane przez Putina 14 lipca br., zobowiązujące biznes rosyjski - zarówno państwowy, jak i prywatny - do wykonywania zamówień wojskowych . Przepisy te pozwalają również władzom państwowym na wprowadzanie zmian w warunkach zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw. Przyjęcie tych przepisów " wskazuje, że Kreml będzie wprowadzał dalsze kroki na rzecz rozszerzenia swej bezpośredniej kontroli nad działaniami rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego " - prognozuje ISW.