Zełenski: nie dla wiz Schengen dla "rosyjskich morderców" Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych ponownie zażądał zakazu podróżowania dla rosyjskich obywateli. Ukraiński przywódca oświadczył, że po wszystkich zbrodniach, jakie rosyjscy najeźdźcy dokonali w Ukrainie, nie może być innej alternatywy jak tylko uznanie Rosji za państwo terrorystyczne.



- To z tej perspektywy należy określić stosunek do obywateli Rosji - powiedział prezydent i dodał: - Są ludzie (w Rosji ), którzy naprawdę potrzebują ochrony, którzy są prześladowani .



Dla takich obywateli rosyjskich istnieją sprawdzone mechanizmy takie jak prawo azylu , ale to, zaznaczył Zełenski, nie ma nic wspólnego z wakacyjnymi czy służbowymi podróżami Rosjan do Europy .

- Należy zapewnić, że rosyjscy mordercy i zwolennicy terroryzmu państwowego nie korzystają z wiz Schengen - dodał prezydent Ukrainy.



Zełeński podziękował Republice Czeskiej, państwom nadbałtyckim i innym państwom europejskim za podniesienie tej kwestii na forum dyskusji w Unii Europejskiej .



Niemcy, a także Komisja UE w Brukseli odrzucają wstrzymanie wiz turystycznych dla Rosjan.

Gospodarka Rosji skurczyła się o cztery proc. w drugim kwartale 2022 roku, czyli w pierwszym pełnym kwartale od czasu rozpoczęcia inwazji w Ukrainie - poinformowała agencja Reutera, cytując dane rosyjskiej federalnej służby statystycznej Rosstat . Stanowiło to gwałtowne odwrócenie w stosunku do pierwszego kwartału, kiedy to gospodarka wzrosła o 3,5 proc.

Według obserwatorów gwałtowne kurczenie się rosyjskiej gospodarki jest oznaką, że bezprecedensowe sankcje nałożone przez Unię Europejską, USA i inne kraje wspierające Ukrainę zaczynają być odczuwalne - zaznacza Reuters.



Gospodarka pogrążyła się w recesji po tym, jak władze na Kremlu zdecydowały się wysłać swoje siły zbrojne do Ukrainy 24 lutego , co wywołało szeroko zakrojone sankcje Zachodu nałożone na sektor energetyczny i finansowy, w tym odcięcie Rosji od około połowy z jej 600 miliardów dolarów rezerw walutowych i złota. Wojna skłoniła też do wycofania się z rodzimego rynku wiele zachodnich firm - przypomina Reuters.

Sytuacja na froncie.





Skutki nocnego ostrzału Charkowa . Jak powiadomił mer miasta Ihor Terehow , nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych.



Koncern naftowy Rosnieft straszy Niemców rosnącymi cenami paliw Rosyjski koncern naftowy Rosnieft ostrzegł, że ceny paliw w Niemczech prawdopodobnie wzrosną , jeśli rafineria w niemieckim Schwedt zastąpi dostawy rosyjskiej ropy p roduktami dostarczanymi drogą morska z innych krajów - poinformowała agencja Reutera, cytując komunikat rosyjskiego koncernu petrochemicznego.



Rosnieft , ze względu na zbliżający się zakaz importu ropy z Rosji, maluje przyszłość rafinerii Schwedt w Brandenburgii, której jest właścicielem wraz z brytyjsko-holenderskim Shellem i międzynarodowym konglomeratem Eni, w wyjątkowo czarnych barwach.



Jeśli rafineria nie będzie już zaopatrywana przez rurociąg "Przyjaźń" , lecz innymi drogami, będzie wykorzystywała tylko połowę swoich mocy produkcyjnych - pisze w swoim komunikacie rosyjska firma.

Według informacji koncernu doprowadziłoby to do strat w wysokości nawet 300 mln euro rocznie, co będzie miało wpływ na wysokość podatków odprowadzanych do niemieckiego fiskusa.



Należy się również spodziewać rosnących cen benzyny i paliw w całych Niemczech - ostrzegają władze rosyjskiej spółki.



Rzecznik Rosnieftu odmówił dalszych wyjaśnień.

Zbrojne Siły Ukrainy odparły ataki na kierunkach bachmuckim, awdijiwskim i zaporoskim - powiadomiono w komunikacie Generalnego Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy.



Chersoń . Przeciwpancerne "jeże" z drewna.