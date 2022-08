Polska jest wśród nielicznych krajów, które od agresji Rosji na Ukrainę nie wydają Rosjanom wiz turystycznych . Mimo to od 24 lutego do 9 sierpnia do Polski wjechało 61 tys. 514 obywateli Rosji - informuje "Rzeczpospolita".



Dziennikarze gazety zauważają, że mimo wojny do krajów UE, w tym do Polski, wjeżdżają tysiące Rosjan. Ukraińcy apelują, by nie wydawać im już wiz.