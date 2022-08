Zełenski chce bezpośrednich rozmów z Xi Jinpingiem

prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem,

zakończyć wojnę

Jak poinformował w czwartek wydawany w Hongkongu dziennik "South China Morning Post"aby pomógł onjego kraju z Rosją.W wywiadzie dla dziennika Zełenski wezwał Chiny, aby wykorzystały swoją potęgę ekonomiczną i wpływy polityczne do nakłonienia Rosji do zakończenia walk na Ukrainie.- Chiny to bardzo potężne państwo, potężna gospodarka...dlatego może wpływać politycznie i ekonomiczne na Rosję – powiedział Zełenski. Przypomniał, że "Chiny są też stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ".