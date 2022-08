Polska chce być pomostem

z powojennej ruiny Ukrainą a resztą Europy.

ponad pół tysiąca firm z Polski

odbudowy ukraińskiej gospodarki.

raporcie

Ma być gotowy do połowy sierpnia.

nasz rząd zamierza zawieźć do prezydenta Zełenskiego.

między podnoszącą sięW pomoc chcą się zaangażować nie tylko podmioty państwowe, ale także wiele prywatnych firm - donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita". Jak podaje gazeta,zgłosiło się do programu„Rzeczpospolita” dotarła do informacji o, który powstaje na zlecenie resortu skarbu."Będzie załącznikiem do oferty, jakąŹródła mówią, że emisariuszem ma być wicepremier Jacek Sasin" - pisze gazeta.