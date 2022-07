Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w sobotę w przemówieniu wideo ludzi zamieszkujących obwód doniecki do opuszczenia tego regionu. Podkreślił, że władze państwowe wszystko w tym celu zorganizują. - W Donbasie są setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy dzieci, wielu odmawia wyjazdu. Ale to naprawdę trzeba zrobić, ta decyzja i tak będzie musiała zostać podjęta , uwierzcie mi. Im więcej ludzi opuści obwód doniecki, tym mniej ludzi zdoła zabić armia rosyjska - mówił Zełenski w przemówieniu w mediach społecznościowych. Ukraiński prezydent potwierdził wcześniejsze słowa wicepremier, minister ds. reintegracji terenów okupowanych Iryny Wereszczuk, która zapowiedziała obowiązkową ewakuacja nieokupowanych przez Rosję terenów obwodu donieckiego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. - Jest już decyzja rządu o przymusowej ewakuacji - powiedział Zełenski - Wszystko będzie zorganizowane, pełne wsparcie, pełna pomoc, zarówno logistyczna, jak i finansowa - wystarczy decyzja samych ludzi, którzy jeszcze nie jej podjęli. - Idźcie, my pomożemy! - apelował - Nie jesteśmy Rosją właśnie dlatego, że każde życie jest dla nas ważne. I wykorzystamy każdą okazję, aby ocalić jak najwięcej istnień ludzkich i jak najbardziej ograniczyć rosyjski terror.

Zełenski wzywa do ewakuacji całego regionu. "Idźcie, my pomożemy!"

Eksperci ONZ są gotowi pomóc zbadać ostrzał tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy - poinformowała w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na zastępcę rzecznika sekretarza generalnego ONZ Farkhana Haqa. - W związku z niedawną tragedią w obozie w Ołeniwce, za zgodą stron, jesteśmy gotowi wysłać grupę ekspertów zdolnych do przeprowadzenia śledztwa - powiedział Haq. Dodał, że ONZ "w pełni popiera także inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża" w tej sprawie. Z kolei agencja Reuters pisze, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony, że Moskwa zaprosiła ekspertów z ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do zbadania śmierci ukraińskich jeńców w obozie w Ołeniwce. W komunikacie resort stwierdził, że działa "w interesie przeprowadzenia obiektywnego śledztwa". Jak pisze Reuters, miejscowi separatyści oszacowali liczbę ofiar śmiertelnych w Ołeniwce na 53 i oskarżyli Kijów o atak rakietowy na obóz z ukraińskimi jeńcami.