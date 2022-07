W Białym Domu doszło we wtorek do spotkania pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej i żony prezydenta USA, Jill Biden .



Zełenską i ukraińską ambasador w Waszyngtonie Oksanę Markarową obok pierwszej damy USA przywitał także prezydent Joe Biden , trzymający bukiet słoneczników. Według Białego Domu pierwsze damy miały omówić dalsze wsparcie USA dla Ukrainy, w tym to, "jak Stany Zjednoczone mogą dodatkowo ulżyć cierpieniom Ukraińców poprzez wsparcie i pomoc humanitarną", oraz ściganie sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie.