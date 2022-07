Wojna w Ukrainie. 146. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

wtorek, 19 lipca 2022

Najważniejsze i najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie w jednym miejscu. Śledź naszą relację na żywo.

Ołena Zełenska w Waszyngtonie: Moja kolej, by mówić w USA o potrzebach Ukrainy Żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska spotkała się w poniedziałek w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem - poinformował rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.



"Jestem tutaj (w USA - red.) na zaproszenie Pierwszej Damy Jill Biden. Ona odwiedziła Ukrainę w maju, aby osobiście zobaczyć i porozmawiać z tymi, którzy stracili swoje domy i bliskich w wyniku wojny. Teraz moja kolej, by mówić w USA o potrzebach Ukrainy w naszym ruchu oporu i walce z agresorem” - napisała Zełenska na Facebooku.



Rosyjski atak rakietowy na rejon Odessy Sześć osób, w tym dziecko, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na rejon Odessy - poinformował we wtorek nad ranem rzecznik administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.



Jak informuje portal Ukraińska Prawda, w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie wystrzelili siedem pocisków manewrujących Kalibr na rejon Odessy znad Morza Czarnego - jeden został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, pozostałe sześć trafiły w jedną z wiosek. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych wybuchł pożar, który został ugaszony.



"W wyniku uderzenia zapaliły się trzy domy prywatne i dwa budynki gospodarcze. Uszkodzonych zostało także kilka posesji prywatnych, samochody, szkoła, dom kultury" - oświadczył na Telegramie Bratczuk.



Minister skarbu USA Janet Yellen powiedziała we wtorek podczas wizyty w Korei Południowej, że Stany Zjednoczone wyciągną surowe konsekwencje wobec krajów, które "łamią międzynarodowy porządek gospodarczy".



- Integracja gospodarcza została uzbrojona przez Rosję - powiedziała, wzywając wszystkie odpowiedzialne kraje do zjednoczenia się w opozycji do wojny Rosji w Ukrainie.

W nocy w obwodzie charkowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy ze względu na kolejne zagrożenie ostrzałem wroga. Później okoliczni mieszkańcy zaczęli zgłaszać, że słychać było wybuchy - donosi Ukrinform.



Rosja skoncentruje swoje siły na zdobyciu miast Siewersk i Bachmut w obwodzie donieckim - podaje Kanał 24 za ISW.



O przegranej przez Rosję bitwę o Kijów powinny powstać książki, ta operacja przejdzie do historii wojskowości - mówi John W. Spencer, były wojskowy armii USA i ekspert ds. wojskowości.



- Rosjanie planowali przeprowadzenie pod Kijowem szybkiej operacji, która miała polegać na przebiciu się do ukraińskiej stolicy i zajęcia budynków rządowych - mówi Spencer. Ten scenariusz nie był niemożliwy, ale nie powiódł się, m.in. dzięki szybkiej adaptacji i skutecznej obronie sił ukraińskich, ale także - błędom Rosjan.

Putin prawdopodobnie stara się uchronić etnicznych Rosjan przed powszechną mobilizacją, co może wzbudzić opór w enklawach mniejszości, które w nieproporcjonalnym stopniu ponoszą ciężar wojny - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



ISW zaznacza, że w ostatnim czasie nasilono tworzenie "ochotniczych batalionów” przez poszczególne regiony Rosji, przy czym wiele z nich powstaje na obszarach zamieszkanych przez mniejszości etniczne.



Eksperci ISW zwracali już wcześniej uwagę na powszechność etnicznie nierosyjskich batalionów wśród wojsk wysłanych do Ukrainy. Są wśród nich żołnierze z Czeczenii, Osetii Południowej, Tuwy, Tatarstanu, Baszkirii, Czuwaszji i innych enklaw mniejszości etnicznych w Rosji. ISW zaznacza, że w ostatnim czasie nasilonoprzez poszczególne regiony Rosji, przy czym wiele z nich powstaje na obszarach zamieszkanych przez mniejszości etniczne.



- To, co dziś robi i mówi Rosja, to bardziej propagandowe straszenie niż możliwa skuteczna ofensywa - powiedział były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło.



Były ambasador, pytany o możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń w Ukrainie w najbliższych miesiącach, podkreślił, że "wiele zależy od mnóstwa czynników, o których może nawet jeszcze nie wiemy". - Natomiast niewątpliwie to, co w tej chwili Rosja robi i mówi, to jest bardziej propagandowe straszenie niż możliwa skuteczna ofensywa i mobilizacja sił rosyjskich do dalszych działań - ocenił Jan Piekło.

W obwodzie mikołajowskim ratownicy ratują uprawy, które są celowo ostrzeliwane przez Rosjan.



Żołnierze narodowości "niesłowiańskich” są bez skrupułów rzucani do najbardziej ryzykownych walk przez rosyjskie dowództwo, dlatego narasta wśród nich niezadowolenie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Także według komunikatu sztabowego wojska rosyjskie próbują stworzyć warunki do ataku w kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Podjęli nieudaną próbę natarcia w rejonie Husariwki.

Władimir Putin od samego początku używa gazu jako broni; szantażuje państwa zachodniej Europy do tego, by doprowadziły do takiego zakończenia wojny w Ukrainie, które będzie korzystne dla Rosji - mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński komentując zapowiedź Gazpromu ws. dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1.



Gazprom w piśmie, do którego dotarła w poniedziałek agencja Reutera, poinformował, że "nie może zagwarantować" dalszych dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 klientom w Europie z powodu "nadzwyczajnych" okoliczności. Jabłoński odnosząc się do tej informacji w Programie Pierwszym Polskiego Radia stwierdził, że Rosji chodzi o szantaż i zmuszenie państw zachodniej Europy, zwłaszcza tych mocno uzależnionych od rosyjskiego gazu, do tego, by doprowadziły do takiego zakończenia wojny, które będzie korzystne dla Putina.

Szczegóły unijnych dopłat do broni dla Ukrainy nie są ujawniane, ale według nieoficjalnych informacji do Polski trafia ponad jedna trzecia z ukraińskiej działki w Europejskim Funduszu Pokoju.



W poniedziałek z Ukrainy do Polski wjechało 21,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 23,7 tys. osób. Od początku wojny do Polski z Ukrainy przyjechało 4,873 mln osób, a wyjechało do tego kraju 2,957 mln osób - poinformowała we wtorek Straż Graniczna.



W ciągu doby wojska rosyjskie straciły w Ukrainie 100 żołnierzy - podaje w komunikacie sztab generalny armii Ukrainy. Ogółem przeciwnik stracił ok. 38550 ludzi, a także 1691 czołgów (w ciągu ostatniej doby - 4) i 3892 transporterów opancerzonych (w ciągu ostatniej doby - 6).



32 ciężko i lżej rannych żołnierzy ukraińskich trafiło w nocy do polskich szpitali specjalnym pociągiem medycznym - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.



Poboży w porannym wywiadzie dla Polsat News powiedział, że pociąg specjalny stworzony w lutym i wcześniej wykorzystywany głównie do transportu osób hospitalizowanych z Ukrainy do Polski czy uchodźców, pierwszy raz przywiózł żołnierzy rannych podczas obrony przed rosyjską agresją.