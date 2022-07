Minister skarbu USA Janet Yellen powiedziała we wtorek podczas wizyty w Korei Południowej, że Stany Zjednoczone wyciągną surowe konsekwencje wobec krajów, które "łamią międzynarodowy porządek gospodarczy". - Integracja gospodarcza została uzbrojona przez Rosję - powiedziała, wzywając wszystkie odpowiedzialne kraje do zjednoczenia się w opozycji do wojny Rosji w Ukrainie.

O przegranej przez Rosję bitwę o Kijów powinny powstać książki, ta operacja przejdzie do historii wojskowości - mówi John W. Spencer, były wojskowy armii USA i ekspert ds. wojskowości. - Rosjanie planowali przeprowadzenie pod Kijowem szybkiej operacji, która miała polegać na przebiciu się do ukraińskiej stolicy i zajęcia budynków rządowych - mówi Spencer. Ten scenariusz nie był niemożliwy, ale nie powiódł się, m.in. dzięki szybkiej adaptacji i skutecznej obronie sił ukraińskich, ale także - błędom Rosjan.