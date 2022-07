Adrianna, żona wojskowego

kierowcy dostarczającego na front amunicję i prowiant.





Jak dodała w rozmowie z PAP, "codziennie rozpacza nad sytuacją, w jakiej znalazła się jej rodzina i jej naród".



Taras , mąż pochodzącej z zachodniej Ukrainy Adrianny, wstąpił do wojska krótko po rozpoczętej przez Rosję inwazji. - Wszyscy jego przyjaciele poszli walczyć; mówił, że nie może bezczynnie stać z boku - wspomina.





Zapytana o reakcję na decyzję męża przyznaje, że "płakała i błagała o to, żeby nie szedł”.



- Nie zdradza mi żadnych szczegółów, to zakazane. Na początku pytałam o wojnę więcej, teraz unikamy tego tematu. Najczęściej rozmawiamy o rzeczach w ogóle niezwiązanych z walkami: o tym, co dziś jadł, czy dobrze się czuje, o rodzinie – wylicza Adrianna.

- Od męża dostaję SMS-a dziennie, ale bywa i tak, że nie dostaję go wcale. Dzwoni rzadko, coraz rzadziej. Od miesięcy funkcjonuję jedynie dzięki środkom uspokajającym - mówi