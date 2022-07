Niszczenie ukraińskich dóbr kultury



Jak dodał, "w swojej propagandzie wojennej Moskwa przoduje w podżeganiu do nienawiści, oczerniania i pogardy wobec wszystkiego, co ukraińskie".





- Zobaczyliśmy dziś, że nie kończy się to na ludziach, ale rozciąga się na zabytki, teatry, szkoły, ośrodki młodzieżowe i cmentarze. Na naszych oczach są one dewastowane i plądrowane. Nie są to cele militarne, chyba że dąży się do unicestwienia narodu - przekonywał Szczerski.

to celowe i okrutne działanie Kremla - oświadczył ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.