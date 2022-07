Zełenski: Konieczne jest niezwłoczne nałożenie nowych sankcji na Rosję

Bezkarność terrorystów stanowi zachętę dla innych , dlatego nowe sankcje powinny być nałożone na Rosję tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek poźnym wieczorem w nagraniu wideo. Dodał, że potrzebny jest także trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji.



- Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych. Nowe sankcje, za terroryzm, są potrzebne tak szybko jak to możliwe - powiedział Zełenski, jak relacjonuje agencja Ukrinform.



Jego zdaniem absolutnie konieczne jest zastosowanie jak najszybciej takich restrykcji na rosyjski eksport energii, które uniemożliwią terrorystom pokrywanie ich wydatków kosztem społeczności międzynarodowej .