Wojna w Ukrainie. 141. dzień inwazji Rosji. RELACJA NA ŻYWO

Rosjanie atakowali także na północ od okupowanego Doniecka w kierunku Kramatorska, w okolicy Kamjanki ; tam mieli, jak podano, "częściowe powodzenie".



Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich i miejscowości wzdłuż linii styczności w Donbasie, używają również do ataków lotnictwa bojowego.

Również na kierunku charkowskim przeciwnik prowadzi ostrzał - jego celem stał się szereg miejscowości na północ i północny wschód od Charkowa.



Na południu Ukrainy Rosjanie koncentrują się na działaniach obronnych , by nie dopuścić do postępu sił ukraińskich. Przeciwnik prowadzi o strzał wzdłuż linii styczności z artylerii rakietowej i czołgów - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W gotowości są utrzymywane cztery rosyjskie jednostki morskie przenoszące pociski rakietowe Kalibr.

Sekretarz stanu Blinken wezwał Rosję do zaprzestania deportacji Ukraińców - Rosja musi natychmiast wypuścić na wolność Ukraińców, których przymusowo wywieziono z kraju , zapewnić im bezpieczny powrót do domu i zatrzymać proces tzw. filtracji - przekazał w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken .



- Bezprawny przewóz i deportacja osób to poważne n aruszenie Czwartej Konwencji Genewskiej o ochronie ludności cywilnej i stanowi zbrodnię wojenną - stwierdził Blinken .

Sekretarz stanu poinformował, że Moskwa "celowo oddziela ukraińskie dzieci od rodziców i porywa inne dzieci z domów dziecka przed oddaniem ich do adopcji w Rosji", jak i "zatrzymuje (...) tysiące ukraińskich cywilów, którzy nie przeszli 'filtracji'".



"Szacunki z różnych źródeł, w tym pochodzące od rządu rosyjskiego, wskazują, że władze rosyjskie przesłuchały, zatrzymały i przymusowo deportowały od 900 tys. do 1,6 mln obywateli Ukrainy, w tym 260 tys. dzieci , z ich domów do Rosji, często do oddalonych regionów na Dalekim Wschodzie" - przekazał Blinken .

Minionej doby na skutek działań sił rosyjskich trzech cywilów zginęło w obwodzie donieckim - powiadomił szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko .





"Niespokojny poranek. Naloty rakietowe na strefę przemysłową Kramatorska . Brak zasilania elektrycznego w niektórych częściach miasta. Niebezpieczeństwo nie minęło , ukryjcie się w schronach!" - informuje rada miasta w obwodzie donieckim.





Od początku wojny w Ukrainie zginęło 349 dzieci - powiadomiła agencja Ukrinform.



Rosjanie rozmieszczają szaleńczą ilość obrony przeciwlotniczej, by chronić Most Krymski - informuje Ukraińska Prawda, powołując się na sekretarza Rady Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa.





Wojska rosyjskie w ciągu ostatnich 72 godzin nie osiągnęły żadnych znaczących postępów terytorialnych w Ukrainie i grozi im utrata impetu zbudowanego po zdobyciu Lisiczańska w obwodzie ługańskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony .

"W Donbasie siły rosyjskie kontynuują uderzenia artyleryjskie wzdłuż szerokiego frontu, a po nich w niektórych rejonach n astępują próbne szturmy małych pododdziałów wielkości kompanii i plutonów. W ciągu ostatnich 72 godzin nie osiągnęły jednak żadnych znaczących postępów terytorialnych i grozi im utrata impetu zbudowanego po zdobyciu Lisiczańska . Starzejące się pojazdy, broń i taktyka z czasów sowieckich stosowane przez siły rosyjskie nie pozwalają na szybkie odzyskanie lub zbudowanie impetu, chyba że zostaną użyte w przytłaczającej ilości, czego Rosja obecnie nie jest w stanie zrobić " - informuje brytyjskie ministerstwo obrony.

"Pomimo przeprowadzonych 13 lipca 2022 roku rozmów pomiędzy delegacjami Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ w sprawie eksportu zboża oraz niedawno pomyślnie wynegocjowanej wymiany więźniów , perspektywy szerszych rozmów w celu zakończenia konfliktu pozostają niewielkie " - wskazuje brytyjskie ministerstwo obrony.

- Musimy dalej wspierać Mołdawię pod każdym względem; nie jest to kraj przygotowany na agresję rosyjską - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot . Jak dodał, wymiernym efektem wsparcia Polski dla Mołdawii jest status kandydacki tego kraju do UE.



W czwartek oficjalną wizytę w Polsce złoży prezydent Mołdawii Maia Sandu. Od 23 czerwca Mołdawia wraz Ukrainą mają status państwa kandydującego do Unii Europejskiej , o nadaniu którego zdecydowała Rada Europejska.

Falą uderzeniową i odłamkami uszkodzono także budynek centrum handlowego naprzeciwko" - powiadomił mer Mikołajewa Ołeksandr Senkewicz . Na miejscu trwają prace. Miasto nad ranem zostało ostrzelane przez siły rosyjskie.



Kreml najwyraźniej zlecił władzom podmiotów Federacji Rosyjskiej tworzenie batalionów ochotniczych , nie decydując się na ogłoszenie częściowej lub pełnej mobilizacji w związku z inwazją w Ukrainę - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

ISW wskazuje na relacje prokremlowskich dziennikarzy i blogerów, którzy informują, że w Rosji rozpoczęła się "mobilizacja ochotników" . Według tych doniesień "każdy region (podmiot federalny, w tym dwa na okupowanym Krymie) ma stworzyć przynajmniej jeden batalion ochotniczy ".

ISW podaje, powołując się na relacje w mediach, że bataliony lub mniejsze jednostki ochotnicze powstają już w szeregu rosyjskich regionów, m.in. w Kraju Nadmorskim, Baszkirii, Czuwaszji, Czeczenii, Tatarstanie, w Moskwie, w Permie, Niżnim Nowogrodzie.



Według mediów w ładze lokalne rekrutują mężczyzn w wieku do 50 lat (w niektórych przypadkach – do 60) na sześciomiesięczne kontrakty, oferując im wynagrodzenie w wysokości od 3750 do 6 tys. dolarów miesięcznie. Niektóre regiony oferują bonus mobilizacyjny w wysokości ok. 3,4 tys. USD oraz różnego rodzaju dodatki socjalne.

Rosja może do końca sierpnia wygenerować siły o liczebności ok. 34 tysięcy , jeśli każdy z regionów utworzy przynajmniej jeden oddział 400-osobowy - informuje ISW. W komentarzach na temat tych naprędce mobilizowanych sił eksperci wojskowi oceniali jednak wcześniej, że będą one prawdopodobnie miały niewielką zdolność bojową .

W Ukrainie zabity został rosyjski dowódca 20. Gwardyjskiej Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych z Wołgogradu. Płk Aleksiej Gorobiec .





z Ukrainy do Polski wjechało 22,3 tysięcy osób , a z Polski do Ukrainy wyjechało 23,8 tysięcy osób - podała Straż Graniczna.



Od początku wojny SG odnotowała 4,755 mln przyjazdów do Polski i 2,832 mln wyjazdów do Ukrainy.



