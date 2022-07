terminy są obecnie niejasne

Institute for the Study of War.





Analitycy uznali rosyjskie postępy na wschód od Siewierska i na północ od Charkowa jako nieudane.

"Wojska okupacyjne pozostają w przerwie operacyjnej. Nadal się przegrupowują, odnawiają i odbudowują. Nie przestają jednak bombardować terytorium Ukrainy, próbując stworzyć warunki do przyszłych działań ofensywnych, których" - informuje amerykański