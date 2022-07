Wojna w Ukrainie. 139. dzień inwazji Rosji. RELACJA NA ŻYWO

Ukraińscy partyzanci atakują władze okupacyjne na zajętych przez Rosję terenach; źródła ukraińskie potwierdzają, że zabito kolaborującego z Rosją zarządcę miasta w obwodzie charkowskim - napisano w raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Ukraińskie Centrum Narodowego Ruchu Oporu poinformowało, że "nieznani sprawcy" dokonali zamachu na kolaboranta Jewhenija Junakowa . Zginął w wybuchu bomby, podłożonej w jego samochodzie. Według ISW był on powołanym przez Rosjan zarządcą miasta Wełykyj Burłuk . O jego śmierci informowały też rosyjskie media.



Zamach na Junakowa przeprowadzono w niedzielę, zaledwie cztery dni po ogłoszeniu przez Rosjan utworzenia administracji okupacyjnej w zajętych miejscowościach obwodu charkowskiego - podkreśla ISW.



Współpracujący z Rosją urzędnik Serhij Tomka , który "uważał się za wiceszefa policji w Nowej Kachowce" w obwodzie chersońskim, został zastrzelony w samochodzie przez "nieznane osoby".

ISW zaznacza, że źródła rosyjskie informowały również o przeprowadzonej przez "nieznanych sprawców" próbie zamachu na powołanego przez Rosję szefa administracji obwodu chersońskiego na południu Ukrainy Władimira Saldo, a także próbie zabicia kolaboracyjnego szefa władz rejonu Melitopola w obwodzie zaporoskim Andrija Sihitu .

Kreml w dalszym ciągu dąży do przyłączenia do Rosji okupowanych terytoriów Ukrainy, nie tylko w Donbasie . Putin uprościł procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa wszystkim obywatelom Ukrainy, co może wskazywać na zamiar aneksji okupowanych terytoriów, w tym obwodu charkowskiego - ocenia ISW

Rosyjska armia wciąż mierzy się tymczasem z dezercjami i niedoborem żołnierzy . Rosjanie przeprowadzili w poniedziałek ograniczone i nieskuteczne ataki na północny zachód od Słowiańska i na wschód od Doniecka . W dalszym ciągu prowadzili też ostrzały artyleryjskie i ataki z powietrza w okolicach Siewierska i Bachmutu - napisano w raporcie ISW.

Mikołajów . Cztery osoby zostały ranne . Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych - powiadomił gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim .

z Ukrainy do Polski 4,711 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 21,6 tys. osób .



37 470 żołnierzy sił rosyjskich zginęło od początku wojny w Ukrainie - informuje Generalny Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy . Rosjanie stracili m.in. 1649 czołgów, 217 samolotów i 15 statków.

Rząd Litwy w poniedziałek przyjął uchwałę o pakiecie pomocy w wysokości 10 milionów euro na odbudowę Ukrainy - informuje Ukraińska Prawda. - Pomagając Ukrainie, dążymy do maksymalnego przyspieszenia zwycięstwa i odbudowy kraju - powiedziała premier Litwy Ingrida Šimonytė , cytowana przez portal.

Ołeksandr Sienkewycz opublikował zdjęcia z ostrzelanego nad ranem miasta.

Rosyjskie wojska w Ukrainie mają coraz większy problem z zastąpieniem zabitych i rannych żołnierzy , co może zmusić ministerstwo obrony do sięgania do nietradycyjnych źródeł rekrutacji, jak personelu więziennego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony .

"Wojska rosyjskie kontynuują niewielkie, stopniowe zdobycze terytorialne w obwodzie donieckim , a Rosja twierdzi, że przejęła kontrolę nad miejscowością Hryhoriwka . Siły rosyjskie kontynuują również natarcie wzdłuż głównej trasy zaopatrzeniowej E-40 w kierunku miast Słowiańsk i Kramatorsk. Siły rosyjskie prawdopodobnie utrzymują presję militarną na siły ukraińskie, jednocześnie przegrupowując się i przygotowując do kolejnych ofensyw w najbliższej przyszłości " - napisano w analizie brytyjskiego MON.

"Braki kadrowe w rosyjskich siłach zbrojnych mogą zmusić rosyjskie ministerstwo obrony do sięgnięcia po nietradycyjną rekrutację. Obejmuje to rekrutację personelu z rosyjskich więzień dla prywatnej firmy wojskowej Wagner. Jeśli to prawda, posunięcie to prawdopodobnie wskazuje na trudności w zastąpieniu znacznej liczby rosyjskich ofiar " - informuje brytyjskie ministerstwo obrony.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w obwodzie kijowskim handlarzy bronią , którzy podszywali się pod stróżów prawa.



Władimir Putin zamiast "prezydentem" powinien zostać "władcą" - twierdzą deputowani Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji . W złożonej propozycji nacjonaliści argumentują, że tytuł "prezydenta" jest obcy i nie "zakorzenił się" w społeczeństwie w ciągu ostatnich dekad.



Zdobyty przez ukraińskie siły rosyjski samobieżny zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr S-1 już został wykorzystany na froncie i trafił w pierwszy cel wroga ; przechwycony sprzęt będzie teraz bronił naszych obiektów cywilnych i militarnych - oznajmił rzecznik prasowy lotnictwa wojskowego Ukrainy Jurij Ihnat .

"Przejęty Pancyr S-1 znalazł się na wyposażeniu naszych sił obrony powietrznej. Do tych zestawów nadają się posiadane przez Ukrainę pociski kalibru 30 mm " - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu obrony .