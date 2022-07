W wywiadzie opublikowanym szefa resortu sportu i turystyki Kamila Bortniczuka pytano m.in. o to, czego brakuje w kwestii sportowych sankcji dot. Rosji i Białorusi . - Powinniśmy wykluczyć z międzynarodowych federacji kapitał rosyjski oraz tamtejszych działaczy . Nawołujemy też federacje do tego, aby zablokowały możliwość transmitowania swoich wydarzeń sportowych na terenie Rosji i Białorusi - powiedział Kamil Bortniczuk.



- Wszystko po to, aby tamtejsze społeczeństwo było maksymalnie odcięte i odizolowane od najważniejszych sportowych wydarzeń i aby do zwykłych Rosjan i Białorusinów dotarło, że to, co się dzieje w Ukrainie, jest nieakceptowalne - zaznaczył.