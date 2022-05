UKRAINA - ROSJA |

Zapewnił o swojej modlitwie i o tym, że "uczyni, co możliwe" - po środowej audiencji papież Franciszek spotkał się z żonami dwóch ukraińskich oficerów z ukraińskiego batalionu Azow, broniącego się na terenie stalowni Azowstal w Mariupolu. Przed kilkoma dniami papież otrzymał list z prośbą o podjęcie działań na rzecz ewakuacji i uratowania przebywających tam ludzi.

Żony żołnierzy napisały w ostatnich dniach do papieża i w odpowiedzi otrzymały zaproszenie na audiencję generalną - wyjaśniła agencja Ansa. Do spotkania doszło na zakończenie audiencji na placu Świętego Piotra. Ansa podała, że do Watykanu przybyły Kateryna Prokopenko (na zdjęciu na środku), żona dowódcy Denysa Prokopenko i Julia Fedosiuk (po lewej), żona oficera Arsenija Fedosiuka. Ich obecność, jak podkreślono, miała przede wszystkim charakter humanitarny ze względu na sytuację, jaka panuje na terenie zakładu metalurgicznego w Mariupolu.