Ukraińska Cerkiew Prawosławna opublikowała list metropolity Onufrego, zwierzchnika duchowego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Zwierzchnik Cerkwi: konieczność ratowania cierpiących

"Jestem głęboko zasmucony tym, co dzieje się w tych dniach w Mariupolu. Uczucie bólu serca skłania w przededniu głównego chrześcijańskiego święta - Zmartwychwstania Chrystusa - do zwrócenia uwagi na konieczność ratowania tych, którzy pozostając w cierpiącym od dawna Mariupolu, znaleźli się w obliczu humanitarnej katastrofy" - napisał metropolita.

"Do dziś w mieście przebywa duża liczba ludności cywilnej, w tym wiele dzieci i osób starszych. Ranni żołnierze potrzebują pilnej pomocy medycznej. Ciała zmarłych należy przekazać ich rodzinom do właściwego pochówku" - pisze hierarcha.

Onufry: Możliwa procesja humanitarna do zakładów Azowstal

"W związku z tym Ukraiński Kościół Prawosławny, z pomocą episkopatu, duchowieństwa, mnichów i wiernych, jest gotowy do zorganizowania procesji modlitewnej z miasta Orochiw w Zaporożu do zakładów Azowstal w Mariupolu, aby zapewnić pomoc doraźną i ewakuować ludność cywilną. Marsz ten mógłby również ewakuować rannych żołnierzy i zabrać ciała zmarłych" - pisze Onufry.

"Apelujemy do wszystkich, od których to zależy i prosimy, by w okresie od Wielkiego Piątku (22 kwietnia) do Zmartwychwstania Chrystusa (24 kwietnia) w mieście Mariupol i jego okolicach obowiązywało zawieszenie broni i zapewniony był korytarz humanitarny do przejścia wspomnianej procesji modlitewnej" - apeluje duchowny.

List opublikowano w czwartek na stronie rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Wcześniej zwierzchnik Cerkwi potępił rosyjską inwazję na Ukrainę.