Zuzana Czaputowa zwróciła się po rosyjsku do żołnierzy Putina

- Nikt wam nie groził, nikt nie chciał was skrzywdzić, to wy krzywdzicie - mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. W swojej odezwie prezydent zwraca się do żołnierzy Władimira Putina, posługując się ich oj czystym językiem - rosyjskim.

Zdjęcie Zuzanna Czaputowa / Adrian Dennis - Pool / AFP