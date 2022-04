Według nieoficjalnych informacji sankcjami zostaną objęci kolejni oligarchowie i sektor morski. Restrykcje zakładają też zakaz importu rosyjskiego węgla do UE, jednak ma to nastąpić dopiero za cztery miesiące. Komisja Europejska szacuje, że wartość embarga na węgiel to 4 mld euro rocznie.

Sankcje mają dotyczyć także transportu drogowego oraz objąć handel niektórymi produktami.

Oczekuje się, że formalna procedura wprowadzenia nowych restrykcji w życie zostanie zakończona w piątek. Lista oligarchów objętych sankcjami będzie znana po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Sankcje wobec Rosji. Morawiecki: Natychmiast zatrzymajmy zakup surowców

O kolejnych sankcjach wobec Rosji mówił w czwartkowym wystąpieniu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Podziękował Parlamentowi Europejskiemu za "jednoznaczne stanowisko" wobec Rosji. - Kilka tygodni po nas - tak jak liderzy krajów zachodnich - kilka tygodni po nas przyjmują te sankcje, o których my kilka tygodni wcześniej mówiliśmy. PE powiedział dokładnie to, co ja powiedziałem dwa-trzy tygodnie temu: te sankcje nie działają, Rosja cały czas trzyma się gospodarczo. Natychmiast zatrzymajmy zakup surowców od Rosji. Dziś do tego wzywa PE i za to dziękuję - zastrzegł.

Jak zaznaczył, jest to "jedność ponad podziałami, której potrzebujemy wobec śmiertelnego zagrożenia".