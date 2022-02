Źródła w Pentagonie: USA przerzucą do Polski śmigłowce bojowe

Stany Zjednoczone przerzucą także do państw bałtyckich 20 amerykańskich śmigłowców bojowych AH-64 Apache z Niemiec oraz ok. 800 żołnierzy z Włoch - dodaje agencja. Osiem myśliwców F-35 trafi natomiast do kilku "lokalizacji operacyjnych" wzdłuż wschodniej flanki NATO.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent USA Joe Biden przekazał, że rozkazał wysłanie dodatkowych sił i sprzętu na Litwę, Łotwę i do Estonii, zaznaczając, że zostaną one przemieszczone z innych miejsc w Europie.

- Wszystkie działania Rosji świadczą o intencji rozpoczęcia wojny - powiedział prezydent USA.

Reklama

Joe Biden: Wciąż uważamy, że Rosja jest przygotowana, by rozpocząć potężny atak wojskowy przeciwko Ukrainie

- Użyjemy każdego narzędzia, żeby obronić Ukrainę - dodał Joe Biden. Stwierdził także: - Wciąż uważamy, że Rosja jest przygotowana, by pójść znacznie dalej, by rozpocząć potężny atak wojskowy przeciwko Ukrainie. Mam nadzieję, że się mylę.

Prezydent USA zauważył, że wskazuje na to m.in. poniedziałkowe przemówienie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, które było "bezpośrednim atakiem na prawo Ukrainy do istnienia".

- On pośrednio zagroził terytoriom wcześniej kontrolowanym przez Rosję, w tym państwom, które są dziś kwitnącymi demokracjami i członkami NATO, o ile jego ekstremalne żądania nie zostaną spełnione - podkreślił przywódca.

Stwierdził także, że "Putin bezpośrednio zaatakował prawo Ukrainy do istnienia i zagroził wojną, ale wciąż jest nadzieja na dyplomację".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Soloch w "Gościu Wydarzeń": Sankcje muszą być możliwie dotkliwe i silne Polsat News