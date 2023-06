Został sam na polu bitwy. Rosjanin opowiedział o sytuacji na froncie

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Rosyjski żołnierz Rusłan Anitin oddał się do ukraińskiej niewoli po tym, gdy został sam na polu bitwy, bo jego ranni towarzysze popełnili samobójstwo - powiedział w wywiadzie dla gazety "The Wall Street Journal". Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami, po szkoleniu od razu został przewieziony do Bachmutu.

Zdjęcie Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz oddał się do niewoli, gdy został sam na polu bitwy / YASUYOSHI CHIBA / AFP