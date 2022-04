Żona Medwedczuka apeluje do Zełenskiego. Chodzi o zatrzymanie jej męża

Wiktor Medwedczuk to ukraiński polityk, który już przed agresją Rosji na Ukrainę podejrzewany był o niebezpieczne związki z Kremlem. Gdy wybuchła wojna, Medwedczuk uciekł z aresztu domowego i przez wiele tygodni ukrywał się przed ukraińskimi organami ścigania. Służby podejrzewały, że Medwedczuk doskonale wiedział, że Rosja zaatakuje Ukrainę, dlatego w chwili inwazji był już przygotowany do ucieczki.

Kilka dni temu służby poinformowały jednak o schwytaniu polityka. W chwili zatrzymania Medwedczuk miał na sobie ukraiński mundur, który prawdopodobnie był jego kamuflażem. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że Medwedczuka zatrzymano niedaleko granicy w obwodzie kijowskim. Usiłował przedostać się do Naddniestrza - nieuznawanego przez społeczność międzynarodową państwa leżącego na terenie Mołdawii. Tam, podawała SBU, czekali na niego rosyjscy agenci, którzy mieli go przetransportować dalej - do Moskwy.

Żona Medwedczuka apeluje do Wołodymyra Zełenskiego

Serwis kommersant.ru informuje, że na zatrzymanie Medwedczuka zareagowała jego żona - Oksana Marczenko. W chwili, gdy ukraińskie służby informowały o ucieczce Medwedczuka, podawano także, że i żona polityka nie znajduje się już na terenie Ukrainy. Miała "pospiesznie" uciec z kraju przez Białoruś.

Wideo Apel Oksany Marczenko

Teraz zamieściła jednak w sieci nagranie, w którym apeluje do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o uwolnienie jej męża. - Ja, Oksana Marczenko, zwracam się do prezydenta Zełenskiego z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu natychmiastowego uwolnienia mojego męża, który jest bezprawnie przetrzymywany przez SBU - powiedziała.

Jak dodała, jej mąż jest "przetrzymywany z powodów politycznych". W swoim apelu zwróciła się również o pomoc w uwolnieniu jej męża do prezydenta Turcji Recepa Tayipa Erdogana.

Medwedczuk to lider ukraińskiej Platformy Opozycyjnej. Jest politykiem prorosyjskim, przyjacielem Władimira Putina. Jego kontakty z Kremlem objawiają się nie tylko w jego życiu zawodowym, ale i prywatnym. Jak twierdzi, ojcem chrzestnym jego córki jest prezydent Rosji Władimir Putin.