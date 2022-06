Zdjęcie pomnika Włodzimierza Lenina przewożonego na przyczepce, ciągniętej przez traktor zamieścił na Facebooku szef administracji wojskowej obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Okupowana przez raszystów wieś Nowopskow. Znaleźli 'trupa'. Jadą go zamontować. Najważniejsze są te same znaki. Powrót do przeszłości. No nic, runie jeszcze raz. I na pewno po zwycięstwie, zamiast cmentarzy zdemontowanych leninów - zostaną zniszczone, żeby już nigdy nie były pomnikami - napisał Hajdaj.

Po rozpoczęciu wojny mieszkańcy Ukrainy zaczęli usuwać z kraju pomniki z czasów Związku Radzieckiego.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Sytuacja w obwodzie ługańskim

Jak powiadomił w piątek Hajdaj, Rosjanie wciąż atakują terytorium obwodu ługańskiego. Według szefa administracji wojskowej, w Siewierodoniecku wojska ukraińskie nadal walczą za wolność.

"Trwają walki w centrum Siewierodoniecka" - poinformował Hajdaj.

Serhij Hajdaj przekazał, że wojska rosyjskie kontynuują ostrzał w miejscach, w których znajduje ludność cywilna. "W Lisiczańsku oprócz dwóch wieżowców, zniszczono budynek Straży Pożarnej. Rano na skutek ostrzału zginęła kobieta" - poinformował szef administracji wojskowej obwodu ługańskiego.