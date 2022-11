Zmobilizowani Rosjanie oburzeni planem przerzucenia ich do Donbasu

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Zmobilizowani Rosjanie są oburzeni planem swoich dowódców - donosi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Żołnierze bez przeszkolenia mają zostać przerzuceni do Donbasu, by kontynuować walki. Wojska, zdając sobie z nastrojów w armii, rozmieszczają posterunki służące do wyłapywania dezerterów.

Zdjęcie Zmobilizowani Rosjanie mają jechać do Donbasu / AA/ABACA/Abaca / East News