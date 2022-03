24 lutego na niepodległe terytorium Ukrainy najechały wojska Władimira Putina. Od tego czasu Rosjanie usiłują przejąć kontrolę nad krajem. Choć rosyjskie wojska pojawiły się w całym pasie wschodnim Ukrainy, a pociskami ostrzeliwane są nawet najbardziej wysunięte na zachód obszary kraju, o sukcesach wojsk Putina nie może być mowy.

Rosyjska ofensywa utknęła w martwym punkcie - przekazują od wielu dni ukraińskie siły specjalne. Wśród rosyjskich żołnierzy słabnie także duch walki. Z informacji przekazywanych przez zagraniczne media i ukraińskie wojsko wynika, że Rosjanie coraz częściej poddają się lub dezerterują. Zatrzymany przez Ukraińców jeniec ujawnił nawet, że za rosyjskim wojskiem kroczą specjalne oddziały karne, których jedynym zadaniem jest wyłapywanie dezerterów i karanie ich śmiercią.

Reklama

Rosjanie utknęli pod Kijowem

Brak postępów w walce najbardziej widoczny jest w stolicy Ukrainy - Kijowie - i na obrzeżach miasta. Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę usiłują przejąć miasto, a co za tym idzie, również władzę nad całym państwem. Ukraińcy stawiają jednak gigantyczny opór i nie dopuszczają Rosjan do zrealizowania swojego celu.

Na drodze Rosjan stają nie tylko ukraińscy wojskowi, czy też zryw obywateli, którzy walczą o swój kraj, ale i... natura. Ukraiński dziennikarz Victor Kovalenko podzielił się na Twitterze zdjęciem Żmijowych Wałów - obszaru, którego Rosjanie nie są w stanie pokonać.

"Ironia historii. Dziś armia rosyjska nie mogła spenetrować fortyfikacji Żmijowe Wały zbudowanych przez mieszkańców Kijowa prawie tysiąc lat temu, aby obronić ich starożytną stolicę przed najazdem armii tatarskiej (mongolskiej) Ogedei Chana w 1237 roku" - napisał.

Czym są Żmijowe Wały?

Żmijowe Wały to ziemne wały obronne, których wysokość sięga ok. 6-8 metrów, a szerokość 14-16 metrów. Rozmieszczone na ukraińskich stepach wały ziemi znacząco utrudniają działania wojenne, przez co ponownie w swojej historii przysłużyły się Ukraińcom.

Ich łączna długość osiąga 2000 km. Według badaczy, wały powstawały od II wieku przed n.e. do VII wieku n.e. Choć przez lata zmienił się wygląd samych wałów i nie stanowią one już tak obszernej fortyfikacji, nawet w swojej uboższej wersji pokonują rosyjskie wojsko.